Минсоцразвития Подмосковья напомнило о компенсации расходов на детский отдых

В Подмосковье приемные семьи могут получить помощь на организацию отдыха для своих детей. Это может быть компенсация за уже купленную путевку или денежная помощь, чтобы устроить отдых самостоятельно. В Минсоцразвитии Московской области отметили, что такая поддержка предоставляется раз в год.

«В Дмитровском городском округе 57 приемных семей, в которых воспитывается 155 детей. С начала года выплату оформили три семьи. Она составила 207 тысяч рублей», — прокомментировала начальник социальной защиты Наталья Кондратьева.

Такая мера поддержки доступна для семей, в которых воспитываются дети-сироты или дети, оставшиеся без попечения родителей. Оформить компенсацию теперь стало проще — это можно сделать онлайн через региональный портал госуслуг.

«Хотели бы выразить огромную благодарность за возможность оформить компенсацию расходов на путевки через региональный портал государственных услуг! Это невероятно удобно и быстро — весь процесс занял совсем немного времени, а результат пришел буквально на следующий день после подачи заявки», — поделилась впечатлениями приемная мама Наталья.

Важно: путевку нужно оплатить с банковской карты приемного родителя. Также могут попросить оригиналы документов для проверки. Актуальные вопросы можно уточнить по телефону 122, в Telegram-боте «Соцуслуги Подмосковья» или «Социалка. Дмитров».