Минсоцразвития Подмосковья напомнило о доступных вакансиях для выпускников

Поиск работы после окончания учебы — важный этап для каждого выпускника колледжа, техникума или института. В Минсоцразвития региона напомнили, что в Подмосковье доступно более 80 тысяч вакансий, причем почти половина из них — для соискателей со средне-специальным образованием.

«В наших колледжах более 170 направлений обучения в совершенно разных сферах — это металлообработка, строительство, транспорт, электротехника и сельское хозяйство. Выпускники могут сразу найти работу с хорошей зарплатой. Например, токари, электрики или мастера по обработке металла могут рассчитывать в среднем на 80-100 тысяч рублей в месяц», — отметила вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

Стажировки и практики помогают студентам получить реальный опыт еще во время учебы, что облегчает последующее трудоустройство и позволяет наладить контакты с потенциальными работодателями. В кадровом центре Подмосковья готовы помочь с подбором вакансий и подготовкой к собеседованиям.

Кроме того, фестивали трудоустройства дают дополнительные возможности для общения с работодателями. На таких мероприятиях соискатели могут узнать условия работы и задать другие интересующие вопросы.

Напомним, для удобного поиска работы существует портал «Работа в России», где можно настроить фильтры и найти подходящие вакансии с учетом всех требований.