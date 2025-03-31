Минсоцразвития Подмосковья напомнило о бесплатных программах переобучения

Жители Подмосковья могут бесплатно пройти переобучение в рамках национального проекта «Кадры». Запись на курсы открыли на интернет-портале «Работа России». В прошлом году такие программы прошли более двух тысяч человек.

Получить новую профессию бесплатно могут безработные, а также ищущие работу инвалиды, родители в декрете, молодежь, а также участники СВО, люди предпенсионного и пенсионного возраста.

«Переобучение стало востребованной поддержкой у наших жителей. Мы наблюдаем растущий интерес к новым профессиям, особенно в условиях быстро меняющегося рынка труда. Сейчас на портале доступны три направления, но проект только стартовал и новые программы переобучения будут добавляться», — отметил министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин.

В министерстве добавили, что переобучение доступно по программам оператор беспилотных авиационных систем, 1С разработчик и другим.

По завершению курса участникам выдают официальный документ о квалификации.

Записаться на интересующую программу можно по ссылке.