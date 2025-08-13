Минсельхозпрод рассказал о производстве безалкогольных напитков в Подмосковье

За полгода подмосковные предприятия произвели свыше 39 декалитров безалкогольных напитков. Главными представителями отрасли за это время стали ЗАО «Мултон», ООО ТПК «Аршани» и ООО ПК «Лидер», сообщили в Минсельхозпроде региона.

Заводы производят соки, морсы, функциональные напитки, а также на растительном сырье и минеральной воде.

В ведомстве уточнили, что Московская область выпускает 51,4% данного вида продукции в ЦФО и около 15% во всей России. В прошлом году совокупный объем производства составил 71,9 тысячи тонн.

Подмосковный Минсельхозпрод оказывает поддержку отрасли и местным компаниям, а также всячески способствует продвижению здорового питания.