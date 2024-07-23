Минсельхозпрод Подмосковья сообщил о повышении цен на табак с 1 сентября

Уже осенью в России подорожает никотинсодержащая продукция. Цена на такие изделия не сможет быть ниже минимальной, о чем сообщили в Минсельхозпроде Подмосковья.

С 1 сентября вступают в силу правила определения минимальной цены на продукцию с никотином, которые утвердили постановлением правительства России от 14 марта 2024 года. Такие товары нельзя будет продавать ниже минимальной цены, обозначенной на официальном сайте Минсельхоза России.

Жителям Подмосковья напомнили, что активное и пассивное курение вредят здоровью и повышают риск развития тяжелых заболеваний. Новые меры направлены на оздоровление населения.

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