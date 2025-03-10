Минсельхозпрод Подмосковья рассказал о производстве постной пастилы в Коломне

Коломенская кондитерская «Музейная фабрика пастилы» производит несколько видов безбелкового лакомства — на меду, клюквенную и черносмородиновую. Пастила подходит для тех, кто держит пост, и полезна для работы пищеварения.
Сладость содержит много клетчатки, ускоряет обменные процессы и укрепляет иммунитет.
В Коломне готовят и плотную пастилу — смокву в широком ассортименте. Покупатели могут выбрать между апельсиновой, вишневой, тыквенной, также продаются лакомства с брусникой, клубникой, малиной и фундуком.
В этом году Великий пост начался 3 марта. В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области отмечают, что в прошлом году региональные производители выпустили 131 тонну пастилы разных видов, в том числе и постную.
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