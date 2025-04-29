Минсельхозпрод Подмосковья рассказал о производстве корнеплодов

Жители Подмосковья за три месяца купили более 19 тысяч тонн моркови, свеклы, репы и других корнеплодов. Это на 8% больше, чем за такой же период прошлого года, сообщили в региональном Минсельхозпроде.
В ведомстве отметили, что корнеплоды богаты клетчаткой, витаминами и минералами. Самые полезные — сезонные овощи. При покупке стоит выбирать твердые плоды без повреждений. Хранить их лучше в прохладном месте.
В магазинах представлены как отечественные, так и импортные корнеплоды. Местные аграрии в прошлом году собрали более 87 тысяч тонн моркови. Крупнейшие производители — агрофирма «Бунятино», «МосАгроФуд — Д» и другие.
Приобрести продукцию подмосковных фермеров можно на сезонных ярмарках. Их график опубликован на сайте министерства.
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