Минсельхозпрод Подмосковья рассказал о производстве кондитерских изделий

Подмосковье занимает первое место в России по производству кондитерских изделий. За 5 месяцев в регионе выпустили более 210 тысяч тонн сладостей — горького, молочного, белого шоколада, конфет, батончиков и других. Об этом сообщили в Минсельхозпроде МО.

В Подмосковье выпускают 28,2% от общего объема производства в ЦФО и 12,9% от общероссийского. В регионе работают крупные фабрики, например, ООО «Конфаэль Коллекция» в Красногорске, ООО «Кондитерская фабрика „Победа“ в Егорьевске и другие. На них готовят шоколад, конфеты, трюфели, в том числе и без сахара. Также на производствах проходят экскурсии и мастер-классы для жителей и гостей области.

В ведомстве напомнили, что в 2024 году предприятия выпустили 570,3 тысяч тонн сладостей. В розничных сетях Подмосковья их продукция представлена в широком ассортименте. В этом году производители кондитерских изделий планируют нарастить выпуск на 1,5%.