Минсельхозпрод Подмосковья рассказал о новых правилах использования агродронов

Новые правила использования дронов в сельском хозяйстве вступили в силу 10 марта. Они расширят возможности применения БПЛА при обработке земель, рассказали в Минсельхозпроде Подмосковья.

Согласно новым правилам, минимальное расстояние от населенных пунктов, источников водоснабжения и животноводческих хозяйств сократилось до 700 метров. Рабочие растворы теперь можно готовить рядом с полями.

«Кроме того, беспилотники разрешено использовать там, где невозможно задействовать наземную технику — например, на сложных по рельефу или труднодоступных территориях. При этом строго соблюдаются требования безопасности: обработка запрещена, если в радиусе 700 метров есть люди или животные», — пояснили в министерстве.

В Подмосковье активно разрабатывают новые решения для сельского хозяйства. Так, КБ «А. Кеменова» и МГТУ им. Н. Э. Баумана создают дрон, способный находиться в воздухе до шести часов. Он сможет перевозить до 50 килограммов грузов.

