Минсельхозпрод Подмосковья рассказал о новых правилах борьбы с птичьим гриппом

Новые правила борьбы с птичьим гриппом утвердили в России. Их начнут применять с 1 марта 2026 года. Они позволят быстрее предпринимать меры по устранению угрозы распространения заболевания, рассказали в подмосковном Минсельхозпроде.

Главное новшество — введение понятия «инфицированный объект». Оно позволит оперативно изолировать зараженные территории, без признания ее очагом эпизоотии. Также определены четкие сроки снятия ограничений после ликвидации очага заболевания в дикой природе. Это поможет снизить риски повторного распространения вируса.

Кроме того, для диагностики теперь обязательным становится метод ПЦР-исследований, что повысит точность выявления вируса.

В подмосковном Минсельхозе добавили, что новые нормы помогут быстрее реагировать на вспышки заболевания, снижать эпидемиологические риски и эффективнее проводить профилактические мероприятия.