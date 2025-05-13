Минсельхозпрод Подмосковья призвал аграриев заранее продлевать договоры аренды

Представители Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области советуют фермерам заранее продлевать договор аренды земель — минимум за 2–3 месяца до окончания срока. Это поможет избежать ситуации, когда участок, который уже обрабатывается, отдадут другому арендатору.

В ведомстве пояснили, что с прошлого года вступили в силу новые правила. Теперь, если участок сельхозназначения находится в государственной или муниципальной собственности, его можно взять в аренду только при соблюдении определенных условий.

Так, объявление о планируемой передаче участка размещают на официальном сайте. Если в течение 20 дней появятся другие желающие, землю разыграют на аукционе, и получит ее тот, кто предложит большую плату.