Минсельхозпрод Подмосковья призвал аграриев заранее продлевать договоры аренды

Представители Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области советуют фермерам заранее продлевать договор аренды земель — минимум за 2–3 месяца до окончания срока. Это поможет избежать ситуации, когда участок, который уже обрабатывается, отдадут другому арендатору.
В ведомстве пояснили, что с прошлого года вступили в силу новые правила. Теперь, если участок сельхозназначения находится в государственной или муниципальной собственности, его можно взять в аренду только при соблюдении определенных условий.
Так, объявление о планируемой передаче участка размещают на официальном сайте. Если в течение 20 дней появятся другие желающие, землю разыграют на аукционе, и получит ее тот, кто предложит большую плату.
Тренировочный сбор по адаптивному боксу для ветеранов СВО прошел в Серпухове
Мэра Новочеркасска Юрия Лысенко арестовали по подозрению в коррупции
Бастрыкин провел совещание по вопросам расследования резонансных преступлений
Фермеров Подмосковья пригласили на обучающий семинар по гранту «Агротуризм»
Военкор Коц назвал дешевым приемом слова Зеленского о встрече с Путиным
В Европе признали, что угрозы ЕС о санкциях выглядят как блеф
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте