Минсельхозпрод Подмосковья подвел итоги 2024 года

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области подвело итоги в сфере АПК за год. В ведомстве отметили, что Подмосковье активно развивается в различных сегментах сельского хозяйства, к работе привлекается все больше сотрудников.

Сейчас в Подмосковье работает около 800 крестьянских фермерских хозяйств, а 88 предприятий, на которых работают свыше 13 тысяч человек, производят социально значимую продукцию. Свыше 2,3 тысячи специалистов государственной ветеринарной службы следят за здоровьем питомцев жителей региона.

Более 750 человек задействовали летом для обработки территорий от борщевика. В ведомстве добавили, что набирают популярность объекты сельского туризма. В 2024 году их посетили 2,7 миллиона гостей.