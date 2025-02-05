Минсельхозпрод Подмосковья назвал цены ингредиентов для блинов к Масленице

Празднование Масленицы начнется 24 февраля. В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области рассказали, в какую сумму обойдется приготовление блинов в 2025 году.

Стоимость блюда напрямую зависит от цен на ингредиенты, которые добавляет хозяйка.

Если следовать классическому рецепту, то необходимо купить 1 килограмм муки, который в региональных торговых сетях продается за 34 рубля. Также потребуется десяток яиц категории С1, цена которых составляет 100 рублей. За литр молока жирностью 2,5-3,2% придется заплатить 71 рубль, а за килограмм сахара — 66 рублей. Так, порция домашних блинов обойдется в 272 рубля.

В ведомстве также напомнили о калорийности этого вкусного блюда и призвали соблюдать умеренность.