Минсельхозпрод Подмосковья назвал среднюю стоимость продуктов для окрошки

С наступлением теплых дней окрошка становится настоящим спасением от жары для жителей Подмосковья. В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия региона подсчитали, в какую сумму в 2025 году обойдутся ингредиенты для этого блюда.

Окрошку традиционно готовят из свежих овощей, вареной колбасы, яиц и картофеля, залитых холодным квасом или кефиром. Она не только прекрасно освежает, но и насыщает организм витаминами.

В среднем в этом году килограмм картофеля обойдется в 110 рублей, 300 граммов вареной колбасы — в 90 рублей, а десяток яиц — в 84 рубля. За 125 граммов редиса придется заплатить 90 рублей, за 500 граммов огурцов — 44 рубля. Литр кефира и 70 граммов зелени обойдутся в 70 и 60 рублей соответственно.

Общая стоимость продуктов для шести порций составит 538 рублей. Так, цена блюда на одного человека будет достигать 90 рублей. Если использовать квас, то цена увеличится до 95 рублей.

В ведомстве отметили, что ранний картофель, используемый в окрошке, в основном поставляют из Египта, что объясняет его текущую цену.