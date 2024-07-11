Минсельхозпрод Подмосковья назвал лучшие ветеринарные станции региона

Фото: Пресс-служба Минсельхозпрода МО

Жители Подмосковья оставили более семи тысяч отзывов на работу ветеринарных станций. На их основе составили рейтинг лучших клиник региона.

Как рассказали в Минсельхозпроде Подмосковья, большая часть учреждений Госветслужбы получили более 4,7 балла. В число лучших вошли Подольская участковая ветеринарная лечебница на улице Талалихина, Щелковская станция по борьбе с болезнями животных на улице Сиреневой и Ступинский ветеринарный пункт поселков Михнево и Жилево на Московской улице.

В ведомстве напомнили, что задать вопросы по работе ветеринарных станций можно по телефону +7(495)668-01-25. Контакт-центр работает ежедневно, с 09:00 до 21:00.

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