Минсельхозпрод Подмосковья назвал лидеров посевной кампании этого года

В Подмосковье активно продолжают сажать сельскохозяйственные культуры: яровые, зернобобовые, масличные и другие. Некоторые округа лидируют по объемам посева. Первое место в рейтинге заняли Серебряные Пруды, сообщили в Минсельхозпроде МО.
В округе высадили почти 30 тысяч гектаров яровых, более 10 тысяч зерновых и зернобобовых и свыше 65 тысяч масличных растений.
На втором месте в списке оказался Зарайск. Объем посева яровых там почти не отстает от победителя, а зерновые и зернобобовые даже превышают показатели Серебряных Прудов. Под масличные культуры в Зарайске отведено свыше 13 тысяч гектаров.
Как отметили в Минсельхозпроде МО, больше всего картофеля посадили в Коломне и Дмитрове. План по этому виду в регионе выполнили на 66%.
Начальника столичного Казанского вокзала отправили под домашний арест
Администрация Солнечногорска провела 10 выездных встреч с жителями в 2025 году
Пловчиха с поражением опорно-двигательного аппарата из Балашихи стала чемпионкой России
Более 5 тысяч баков для отходов установили в Подмосковье с начала весны
Глава Минцифры рассказал Путину о работе над национальным мессенджером
Школьник из Жуковского стал серебряным призером международной IT-олимпиады
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте