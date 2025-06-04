Минсельхозпрод Подмосковья назвал лидеров посевной кампании этого года

В Подмосковье активно продолжают сажать сельскохозяйственные культуры: яровые, зернобобовые, масличные и другие. Некоторые округа лидируют по объемам посева. Первое место в рейтинге заняли Серебряные Пруды, сообщили в Минсельхозпроде МО.

В округе высадили почти 30 тысяч гектаров яровых, более 10 тысяч зерновых и зернобобовых и свыше 65 тысяч масличных растений.

На втором месте в списке оказался Зарайск. Объем посева яровых там почти не отстает от победителя, а зерновые и зернобобовые даже превышают показатели Серебряных Прудов. Под масличные культуры в Зарайске отведено свыше 13 тысяч гектаров.

Как отметили в Минсельхозпроде МО, больше всего картофеля посадили в Коломне и Дмитрове. План по этому виду в регионе выполнили на 66%.