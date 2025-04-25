Минсельхозпрод Подмосковья напомнил об опасности палящего солнца для питомцев

Многие владельцы животных не думают, что их любимцы могут пострадать от палящего солнца. Кошки и собаки, особенно со светлой шерстью, подвержены риску ожогов не меньше людей из-за тонкой кожи и невозможности эффективно регулировать температуру тела. Об этом рассказали в подмосковном Минсельхозпроде.

Нос, уши, живот и зона вокруг рта являются наиболее уязвимыми местами. Шерсть на них может быть недостаточно густой или отсутствовать вовсе.

Сильнее всего от действия ультрафиолета страдают светлые породы с белой, рыжей или кремовой шерстью, с коротким или отсутствующим подшерстком. Также меньше защищены молодые животные и питомцы с повреждениями кожи.

Об ожоге могут говорить такие симптомы, как покраснение, болезненность при прикосновении или шелушение. Если вы их заметили, необходимо посадить питомца в прохладное место и прикладывать теплые компрессы ( не переохлаждать! ), а после — показать врачу.

В целях профилактики в Минсельхозпроде Подмосковья призывают владельцев не выпускать своих любимцев на солнце в жаркие часы с 10:00 до 16:00, гулять с ними в тенистых местах и обеспечивать доступ к питьевой воде.

Запись в ближайшую ветклинику доступна по телефону +7 495 668-01-25, также спланировать поход к специалисту можно самостоятельно через региональный портал госуслуг.