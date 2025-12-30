Минсельхозпрод Подмосковья напомнил об онлайн-сервисах для владельцев животных

Минсельхозпрод Подмосковья подвел итоги года по внедрению в работу цифровых технологий. С января жители более 15,5 тысячи раз воспользовались онлайн-сервисом поиска потерянных питомцев , а 3,3 тысячи человек посетили портал «Мой АПК» .

В ведомстве рассказали, что с конца октября поступило более 900 заявок на онлайн-регистрацию домашних животных, а голосовой помощник Вита обработал 6,5 тысячи обращений.

Цифровые сервисы также вводят в работу производств. На некоторых предприятиях АПК автоматизация уже достигла 100%. Например, на предприятиях «Сыровар» и «Истринская сыроварня» роботы контролируют созревание сыра.

Автоматическое управление применяют на тепличных комплексах для управления климатом, а цифровые платформы помогают повысить урожайность. Умные решения также внедрили на мясокомбинате «Павловская Слобода» и кондитерской фабрике «Победа».

Всего роботизированные системы внедрили около 20 предприятий.

В министерстве добавили, что передовые технологии способствуют повышению эффективности АПК и улучшению качества услуг.