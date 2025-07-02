Минсельхозпрод Подмосковья напомнил о введении маркировки на шампуни и специи

Новый этап внедрения маркировки товаров начался в Подмосковье. Теперь при продаже кассовое оборудование будет автоматически обращаться к системе «Честный знак», чтобы проверить уникальный код. Это позволит отслеживать товары на каждом этапе реализации.

Обязательную маркировку наносят на специи, соусы, суповые заготовки, а также сушеные овощи и средства для волос: шампуни, лаки и многое другое. Коды также будут на дезодорантах, средствах для бритья и других предметах личной гигиены.

Система «Честный знак» позволяет контролировать срок годности товаров и их статус. Так, кассовое оборудование автоматически уведомляет продавца о просрочке или выведении продукта из оборота.

«Система предотвращает реализацию просроченных и недоброкачественных продуктов, обеспечивает прослеживаемость их пути — от производства до продажи. Для потребителя это означает гарантию подлинности и качества приобретаемых товаров», — пояснили в Минсельхозпроде Подмосковья.

В ведомстве добавили, что такие меры позволят сделать торговлю более прозрачной и снизить число контрафактной продукции.