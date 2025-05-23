Минсельхозпрод Подмосковья напомнил о возможности чипировать питомца в парках

Жители Подмосковья воспользовались акцией по регистрации, чипированию и вакцинации домашних животных в парках свыше 1,6 тысячи раз. Провести эти процедуры во время летней прогулки можно будет до конца теплого сезона.

Мобильные офисы госветслужбы работают в подмосковных парках с начала апреля. Там жители могут зарегистрировать, чипировать и вакцинировать питомца, рассказали в регионально Минсельхозпроде.

Как отметил глава ведомства Сергей Двойных, ветеринары уже зарегистрировали в парках 578 животных, еще 451 хвостатому ввели микрочип и 565 вакцинировали от бешенства и других болезней.

В министерстве отметили, что акция проходит в 48 парках Подмосковья. В субботу 24 мая она состоится в Лосино-Петровском, 27 мая — в Домодедове и Истре. Узнать о графике работы мобильных бригад подробнее можно по ссылке, а также в Telegram-канале министерства.

Хозяевам домашних животных также напомнили о необходимости регистрации собак. По новому закону те, кто откажется от процедуры, будут оштрафованы. Процедуру проводят бесплатно в государственных ветклиниках.