Минсельхозпрод Подмосковья напомнил о важности вакцинации щенков

Жителям Подмосковья напомнили о том, какие прививки необходимо делать щенкам, чтобы сохранить их здоровье. Ветеринары подчеркнули важность этой процедуры для формирования у животных иммунитета к вирусам и инфекциям.
Подмосковные ветеринары напомнили, что животное необходимо вакцинировать от бешенства, парвовирусной инфекции, инфекционного гепатита, лептоспироза и чумки.
Первую прививку обычно делают собаке в возрасте от восьми до 12 недель. До этого у животных сохраняется иммунитет, полученный от матери.
Специалисты отметили, что важно соблюдать график вакцинации. Подобрать индивидуальный план можно на консультации. Запись на прием доступна на «Госуслугах» и по телефону +7 495 668-01-25.
Три человека пострадали в массовом ДТП на севере Москвы
Два человека погибли при пожаре в бытовках на юго-западе Москвы
В Донецке задержали агента СБУ, собиравшего данные о российских военных
Военный самолет в США рухнул в реку после столкновения с гражданским рейсом
«Успокоит Польшу навсегда». Названы последствия размещения «Орешника» в Белоруссии
В Мексике люди встретили собаку, глодающую человеческий череп
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте