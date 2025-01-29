Минсельхозпрод Подмосковья напомнил о важности вакцинации щенков

Жителям Подмосковья напомнили о том, какие прививки необходимо делать щенкам, чтобы сохранить их здоровье. Ветеринары подчеркнули важность этой процедуры для формирования у животных иммунитета к вирусам и инфекциям.

Подмосковные ветеринары напомнили, что животное необходимо вакцинировать от бешенства, парвовирусной инфекции, инфекционного гепатита, лептоспироза и чумки.

Первую прививку обычно делают собаке в возрасте от восьми до 12 недель. До этого у животных сохраняется иммунитет, полученный от матери.

Специалисты отметили, что важно соблюдать график вакцинации. Подобрать индивидуальный план можно на консультации. Запись на прием доступна на «Госуслугах» и по телефону +7 495 668-01-25.