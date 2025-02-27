Минсельхозпрод Подмосковья напомнил о тестовом режиме маркировки сладостей

Тестовый режим маркировки сладостей и кондитерских изделий пройдет в России с 1 марта по 31 августа. Минсельхозпрод Подмосковья напомнил, какие изделия будут подлежать этому процессу.

Производители должны будут маркировать средствами идентификации шоколад, жевательную резинку, мучные изделия, фруктовые желе и многое другое. Предприятиям рекомендуют принять участие в эксперименте, так как его результаты помогут наладить все этапы процесса.

Как отметили в подмосковном Минсельхозпроде, в прошлом году предприятия региона выпустили 570,3 тысячи тонн такой продукции. Это более 28,2% от общего объема в ЦФО и 13,2% от общероссийского.

Благодаря таким показателям Московская область занимает лидирующую позицию производству сладостей в России.