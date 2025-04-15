Минсельхозпрод Подмосковья напомнил о штрафах за нарушение правил продажи алкоголя

Свыше 600 торговых точек проверили в Подмосковье на соблюдение правил продажи алкоголя за последние два месяца. В этот период инспекторы выявили 173 нарушения.

Как сообщили в региональном Минсельхозпроде, 36 случаев были связаны с продажей спиртного после 23:00. Еще 119 — с реализацией алкогольных напитков в зоне запрета. После составления административных протоколов некоторые объекты закрылись, а некоторые прекратили реализацию таких товаров. Кроме того, специалисты выявили восемь фактов продажи спиртного без лицензии.

В министерстве напомнили, что штрафы за такие нарушения составляют до 300 тысяч рублей.

«Проводится на постоянной основе во взаимодействии с администрациями городских и муниципальных округов совместно с сотрудниками УМВД. Принимаемые меры направлены на безопасность и комфорт жителей региона», — добавили в ведомстве.