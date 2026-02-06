Минсельхозпрод Подмосковья напомнил новые правила маркировки ветпрепаратов

Фото: Взятые при осмотре анализы животных рассматривают под микроскопом на Истринской ветеринарной станции / Медиасток.рф

С 1 марта производители и импортеры ветеринарных препаратов будут обязаны передавать данные через электронный документооборот в систему маркировки «Честный знак». Об изменениях напомнили в Минсельхозпроде Подмосковья.

Переход на новую систему начался поэтапно в 2024 году. Сначала импортеров и производителей обязали маркировать упаковки препаратов. С 1 марта 2025 года они должны фиксировать сведения о розничных продажах, а с сентября 2025 вступили в силу правила учета операций по списанию, утилизации и возвратам.

«Ключевым изменением станет передача сведений о маркировке через универсальный передаточный документ (УПД) в системе электронного документооборота. Участникам оборота необходимо обеспечить интеграцию с системой „Честный знак“, подключить ЭДО и настроить взаимодействие с контрагентами», — пояснили в министерстве.

Для выполнения новых требований необходимо выполнить несколько процедур. Компаниям предстоит оформить усиленную квалифицированную электронную подпись в удостоверяющем центре ФНС, пройти регистрацию в «Честном знаке» и внести продукцию в каталог. После этого нужно настроить электронный документооборот и провести тестовые операции по передаче данных.

В ведомстве добавили, что ветеринарные препараты, ввезенные в страну до 30 сентября 2024 года, разрешено продавать без маркировки до окончания срока годности.

Новые правила повысят прозрачность оборота и предотвратят распространение контрафактной продукции.