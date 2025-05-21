Минсельхозпрод поделился старинным рецептом хлеба из Сергиева Посада

Минсельхозпрод Подмосковья рассказал о старинном способе приготовления хлеба в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре. Монастырь в Сергиевом Посаде существует почти 700 лет, за это время часть его рецептов перестали применять, однако некоторые используют и по сей день, отметили в ведомстве.

Изделия не содержат консервантов, заменителей и добавок. В основном хлеб готовят на закваске, зерновой и пшеничный — на дрожжах. Такое тесто вымешивается на опаре, его выдерживают в течение шести и более часов, до тех пор пока излишков дрожжей не остается.

С ассортиментом продукции монастыря можно ознакомиться на сайте, а приобрести — уже при посещении.

В Минсельхозпроде МО отмечают, что в первом квартале этого года региональные производители выпустили 152,8 тысячи тонн хлеба разных сортов. Доля такого вида изделий из Подмосковья занимает более 10% в масштабах страны и 30% в ЦФО.