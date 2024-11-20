Минсельхоз Подмосковья сообщил о проекте новых правил для птицеферм

Минсельхоз России вынес на публичное обсуждение проект новых ветеринарных правил для содержания сельскохозяйственной птицы. В документе описаны условия ее выгула с учетом специфики каждого хозяйства.

По новым правилам на крупных предприятиях с более чем 1000 голов выгул будет запрещен. Хозяйства с 51 до 1000 смогут организовать выгул только на изолированной площадке — так называемом солярии. Исключение сделано для производителей органической продукции, которые могут использовать пастбищное содержание при установке ограждений и отпугивающих устройств для диких птиц.

В проекте также указаны требования к кормлению, поению, карантину, профилактике и диагностике. В Минсельхозе Московской области отметили, что новые правила вступят в силу с 1 сентября 2025 года и будут обязательны для всех хозяйств.