Минсельхоз Подмосковья сообщил о новых ветеринарных правилах перевозки свиней

Министерство сельского хозяйства России предложило новый проект правил для перевозки свиней и кормов для них. Обновленные правила заменят старые, действующие с 2017 года, и вступят в силу 1 сентября 2025 года. В России свиней и корма перевозят более 14 тысяч хозяйствующих субъектов, сообщили в Минсельхозе региона.

Новые правила направлены на решение проблемы отсутствия единых стандартов, которые могут привести к распространению заболеваний среди животных. Неправильная транспортировка свиней может не только причинить им вред, но и создать угрозу для здоровья людей и окружающей среды.

Проектом предусмотрены строгие требования к транспорту для перевозки свиней. Так, животных нужно защищать от плохой погоды, а перевозить их следует в просторных и хорошо вентилируемых условиях. Если поездка длится более шести часов, перевозчик обязан предоставить запас корма, воды и подстилки. Помимо этого, для разделения животных по полу и весу в транспорте установят перегородки.

Важно, что на каждого перевозимого животного нужно будет оформлять ветеринарные документы. Эти требования были и раньше, но в новой редакции они станут более строгими.