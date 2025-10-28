Минсельхоз Подмосковья рассказал о развитии молочного животноводства

Племенное молочное животноводство активно развивается в Подмосковье. Сейчас в регионе работают 32 таких организаций. Они нацелены на повышение надоя и эффективности отрасли.

Всего в Подмосковье 32 племенных организации, в том числе 12 племенных заводов. Средний надой в них составляет 10 тысяч килограммов молока на корову в год. Это выше среднего показателя по региону, рассказали в областном Минсельхозпроде.

Крупнейшими предприятиями стали племзавод «Барыбино», «Наро-Осановский», «Агрофирма Сосновка», «Племзавод Пойма» и предприятие «Емельяновка».

Агрофирма «Сосновка» в третий раз подтвердила статус племенного завода от Минсельхоза России. Там разводят коров голштинской породы. Всего в хозяйстве 6,5 тысячи особи, из которых 2,5 тысячи относятся к дойному стаду. Каждый день завод производит более 75 тонн молока.