Минсельхоз Подмосковья рассказал о пользе меда и его видах

На региональных ярмарках и рынках можно найти множество видов меда, таких как липовый, гречишный, акациевый многие другие. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области рассказало о пользе меда, а также об отличительных чертах каждого вида.

Цвет и аромат меда зависят от места и растений, с которых он собран. Цвет варьируется от светло-желтого до оранжевого. Цветочный мед обладает тягучей консистенцией, но не слишком густой. Быстрота его засахаривания зависит от содержания фруктозы, что также связано с местом сбора и составом.

По данным ведомства, этот сорт меда богат витаминами группы В, С, К, каротином, фолиевой кислотой и другими полезными элементами.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области предупредили, что популярность цветочного меда приводит к увеличению числа подделок, поэтому не рекомендуется покупать товар на стихийных рынках, у дорог и в других местах несанкционированной торговли.

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