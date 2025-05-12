Минсельхоз Подмосковья рассказал о новом перечне животных для племенного дела

Минюст России зарегистрировал новый приказ Минсельхоза № 196 от 31 марта 2025 года. В документе обновили и расширили список видов и пород животных, которых разводят для получения племенного материала.

В новом перечне указаны не только виды, но и породы, типы и кроссы. В список включили крупный рогатый скот, лошадей, верблюдов, коз, овец, свиней, кур, гусей, цесарок, а также пушных зверей, садовых улиток и других животных. Также в перечень вошли разные виды рыб, включая карпа, амура, калугу, осетров и форель. Всего стало больше пород — 80 у крупного рогатого скота, 35 у коз и 27 у свиней.

Отдельное внимание уделили системе учета сельскохозяйственных животных, которую в России начали внедрять весной 2024 года. Для этого используется специальная платформа «Хорриот» в системе «ВетИС». До сентября 2025 года на учет нужно будет поставить верблюдов, оленей, кроликов, пчел и пушных зверей, содержащихся на предприятиях, а до декабря — все поголовье мелкого рогатого скота на фермах.