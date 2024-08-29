Минсельхоз Подмосковья проверил качество питания в 244 социальных объектах

Специалисты Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области регулярно проводят выездные проверки качества питания в социальных учреждениях. С начала года они осуществили контроль в 244 организациях, включая школы, детсады и медучреждения.

В августе специалисты организовали мониторинг организации питания в медицинских учреждениях 11 муниципалитетов Подмосковья, среди которых Богородский, Клин, Красногорск, Люберцы, Одинцовский, Орехово-Зуевский, Подольск и другие.

Инспекторы обращали внимание на соответствие приготовленных блюд утвержденному меню, на отсутствие просроченных и запрещенных продуктов в пищеблоках, а также на соблюдение условий хранения и ведения необходимой документации.

В Минсельхозе отметили, что по итогам проверки не выявили несоответствий в организации питания в медицинских учреждениях. Представители ведомства добавили, что теперь аналогичные контрольные мероприятия будут проводится регулярно, а не только летом, как это было раньше. Подобные мероприятия помогают повысить качество питания в социальных учреждениях.

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