Минсельхоз Подмосковья призвал водителей проверять капот машины перед поездкой

С приближением холодов бездомные животные начинают искать теплые места для защиты и безопасности. Часто их укрытиями становятся моторные отсеки. Минсельхозпрод Подмосковья призвал водителей проверять отсутствие зверей под машиной перед началом поездки.

Кошки или маленькие собаки могут скрываться под капотом, в колесных арках и других укромных местах по периметру автомобиля.

После запуска двигателя питомец может получить серьезные травмы. Чтобы избежать трагедии, специалисты рекомендуют проводить короткий осмотр транспорта: пройтись вокруг, обратить внимание на следы лап и прислушаться к звукам.

Небольшой удар или постукивание заставит животных выйти из укрытия. Сделать это важно до поворота ключа зажигания.

Если зверь не вышел из-под машины сам, необходимо попытаться его выманить или обратиться за помощью к спасателям.

При необходимости ветеринарной помощи в Московской области работает кол-центр по телефону +7 495 668-01-25, он принимает обращения ежедневно с 09:00 до 21:00. В нерабочее время на звонок ответит помощник Вита и поможет записать животное на прием.

В ведомстве рекомендует водителям проявлять особое внимание и заботу к бездомным кошкам и собакам. Профилактические меры и своевременное обращение за помощью помогут обеспечить им безопасную зимовку.