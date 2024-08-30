Минсельхоз Подмосковья пригласил на выставку кормов в «Крокус Экспо»

Специализированная выставка кормов, кормовых добавок, ветеринарии и оборудования «КормВетГрэйн-2024» пройдет в выставочном центре «Крокус Экспо» с 22 по 24 октября. Это событие создает платформу для бизнеса, где участники смогут ознакомиться с инновационными решениями в области кормления и ветеринарии, а также с передовыми технологическими разработками.

Организаторы запланировали более 30 деловых мероприятий, в которых примут участие представители Министерства сельского хозяйства России и Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, а также представители отраслевых объединений и ассоциаций. Деловая программа сосредоточится на актуальных вопросах кормовой и ветеринарной отрасли и будет включать ведущих экспертов из различных областей.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области подчеркнули, что выставка станет значимым событием для профессионалов отрасли. Она предоставит возможность представителям бизнеса с последними тенденциями и инновациями в сфере кормов и ветеринарии.

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