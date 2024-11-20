Минсельхоз Подмосковья пригласил компании на вебинар по экспорту во Вьетнам

Вебинар «Перспективные ниши для экспорта российских товаров во Вьетнам и способы преодоления конкуренции» пройдет 2 декабря в 10:00. К участию приглашают компании-экспортеров Подмосковья. Об этом сообщили в Минсельхозе Московской области.

За два часа эксперты расскажут, почему стоит выбрать Вьетнам для экспорта, какие особенности есть при выходе на его рынок, разберут барьеры, ценообразование и обсудят конкуренцию с зарубежными производителями. Особое внимание уделят работе с дистрибьюторами и сетями.

Спикером вебинара выступит представитель АО «РЭЦ» во Вьетнаме Илья Колтыгин. Зарегистрироваться можно по ссылке.