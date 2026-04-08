Минсельхоз Подмосковья подсчитал стоимость ингредиентов для домашнего кулича

В 2026 году Пасха приходится на 12 апреля, и подготовка к празднику в Подмосковье уже активно идет. В Министерстве сельского хозяйства Подмосковья подсчитали, в какую сумму обойдется приготовление кулича.

Выпечка на шесть порций будет стоить 713 рублей. В стандартный набор продуктов входят мука, молоко, сливочное масло, сахар, яйца, дрожжи, изюм, ванильный сахар и соль.

При этом итоговая стоимость может заметно варьироваться — многое зависит от качества ингредиентов, выбранного рецепта и дополнительных добавок.

Тем, кто не готов тратить время на выпечку, предлагают альтернативу: в магазинах уже появились готовые куличи. В этом году подмосковные производители планируют выпустить более полутора миллионов изделий.

Помимо традиционных вариантов, покупателям доступны и более необычные решения — с различными начинками, включая кремовые и шоколадные, а также варианты на творожной основе или с оригинальным декором.