Минсельхоз Подмосковья перечислил подлежащие маркировке товары

В мае начался новый этап обязательной маркировки товаров. Теперь производители и импортеры должны наносить специальные коды на упаковки разных товаров — от снеков до мыла и чистящих средств. По данным Минсельхоза Московской области, в список также попали чипсы, сухарики, попкорн, кукурузные палочки, начос и хлебцы.

При продаже каждый товар будут проверять через систему «Честный знак» — касса считывает код и проверяет его. Если с продукцией что-то не так, программа сообщит об этом.

Как объяснили в ведомстве, такая система позволяет отслеживать путь товара — от производства до покупки. Это помогает защитить покупателей от подделок и повысить их доверие.