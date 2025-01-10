Минсельхоз Подмосковья перечислил новые методы борьбы с африканской чумой свиней

Министерство сельского хозяйства России скорректировало ветеринарные правила по борьбе с африканской чумой свиней. Согласно изменениям , кормление животных пищевыми отходами и продукцией охоты от диких кабанов можно рассматривать как основание для подозрения на заражение болезнью.

В Минсельхозе Московской области отметили, что изменились и методы отбора контрольных образцов у свиней для предотвращения чумы. Важной деталью стало смягчение условий для пополнения стада закрытого хозяйства новыми особями после снятия карантина.

Так, по новым правилам специальная противоэпизоотическая комиссия региона может разрешить ввозить свиней не ранее чем через пять месяцев после окончания карантина, вместо прежних восьми месяцев.