Минсельхоз Подмосковья ответил на вопросы жителей по выгулу собак

Первый заместитель министра и главный ветинспектор Подмосковья Сергей Новиков провел прием граждан. Одной из ключевых тем встречи стали правила выгула собак.

Жительница Подольска пожаловалась на соседа, чья левретка гуляла без поводка и намордника за пределами площадки. Данное нарушение подтвердили камеры системы «Безопасный регион».

Новиков подчеркнул, что собакам выше 25 сантиметров в холке нужны поводок и намордник, а выгул на детских площадках запрещен. Он также подчеркнул важность уборки за питомцами для чистоты в городе.

Напомним, жители Московской области могут записаться на прием в ведомство по телефону: 8 (498) 602-31-13. Информация о графике встреч доступна на официальном сайте ведомства.