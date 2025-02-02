Минсельхоз Подмосковья ответил на вопросы жителей по выгулу собак
Первый заместитель министра и главный ветинспектор Подмосковья Сергей Новиков провел прием граждан. Одной из ключевых тем встречи стали правила выгула собак.
Жительница Подольска пожаловалась на соседа, чья левретка гуляла без поводка и намордника за пределами площадки. Данное нарушение подтвердили камеры системы «Безопасный регион».
Новиков подчеркнул, что собакам выше 25 сантиметров в холке нужны поводок и намордник, а выгул на детских площадках запрещен. Он также подчеркнул важность уборки за питомцами для чистоты в городе.
Напомним, жители Московской области могут записаться на прием в ведомство по телефону: 8 (498) 602-31-13. Информация о графике встреч доступна на официальном сайте ведомства.
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