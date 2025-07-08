Минсельхоз Подмосковья назвал ведущих производителей майонеза в 2025 году

Майонез — один из самых популярных соусов, который часто используют в приготовлении самых разных блюд. Это универсальный соус: он хорошо подходит и к закускам, и к основным блюдам. Министерство сельского хозяйства Московской области назвало топ производителей продукта в 2025 году.

В Московской области майонез выпускают несколько компаний. Крупнейшие из них — ООО «Ногинский пищевой комбинат», ООО ПК «Тогрус» и ООО ПК «Печагин».

По данным ведомства, за первые пять месяцев текущего года местные предприятия произвели 27,6 тысячи тонн майонеза. Это около 30,5% от общего объема производства соуса в Центральном федеральном округе и 8,8% по всей России.