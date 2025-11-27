Минсельхоз Подмосковья назвал топ импортеров мандаринов в 2025 году

В Московской области начали подготовку к Новому году, и магазины активно заполняют прилавки мандаринами. В Минсельхозе Подмосковья рассказали, откуда поступают эти фрукты, какие сорта представлены в продаже и как выбрать самые вкусные.

«В 2025 году поставки мандаринов в Подмосковье осуществляются из нескольких стран. Наибольшие объемы поступают из Китая и Турции — на долю каждого направления приходится около 25%. В пятерку крупнейших поставщиков также входят Марокко и ЮАР, обеспечивающие примерно по 14% рынка, а также Абхазия — около 11%», — отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.

В продаже можно найти разные сорта мандаринов: китайский «шива-микан» с небольшими плодами и кисло-сладким вкусом, абхазский «уншиу» без косточек с легко очищаемой матовой кожурой, марокканский «клементин», который считается одним из самых сладких, «сатсума» из Китая и Турции с тонкой кожицей и сочной мякотью, а также крупноплодный «тангор» с вкусом, напоминающим мед.

По оценкам специалистов Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка, каждый россиянин съедает около 100 мандаринов в год, при этом треть этого объема приходится на декабрь и январь, когда потребление достигает примерно килограмм на человека в месяц.