Минсельхоз Подмосковья назвал новые сорта томатов и сроки их посадки

В январе садоводы и огородники Подмосковья начинают подготовку к посадке рассады. Уже сейчас многие выбирают семена и гибриды, по всем параметрам подходящие для выращивания в регионе. О новинках этого сезона рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В Подмосковье семеноводством занимается несколько агрохолдингов, включая селекционно-семеноводческую компанию «Агрофирма Партнер». За последние годы она выпустила немалое количество сортов и гибридов томатов. В ассортименте производителя 231 позиция.

В этом сезоне производитель представил ряд новинок, среди которых можно отметить раннеспелый томат «ЧЕРРИ АЛЕСЯ F1» с выраженным фруктовым вкусом, сочный и мясистый томат «СЕЛЬЧАНКА F1» с плодами насыщенного оранжевого цвета, яркие томаты цилиндрической формы с изящным носиком «ПОКЕР F1» и «СИЕСТА F1», томат насыщенного красного цвета с размытыми золотистыми штрихами «ФЕСТИВАЛЬ F1», темно-оранжевый томат «ЖАРА F1» с повышенным содержанием бета-каротина в плодах. Все эти гибриды отличаются высокой урожайностью, отлично подходят для салатов, заморозки и консервирования.

Огородникам следует помнить общее правило: рассада готова к высадке в возрасте 50-60 дней. Важно понимать, где планируется выращивание томатов — в открытом или защищенном грунте. При высадке растений почва должна прогреться до +15 градусов.

Эксперты «Агрофирмы Партнер» рекомендуют при высадке томатов в открытый грунт делать дуги, так как возможные возвратные заморозки могут погубить рассаду.

Посев томатов начинают, как правило, с марта. Сначала идут индетерминантные томаты, так как они первыми высаживаются в защищенный грунт.