Минсельхоз Подмосковья назвал новые меры борьбы с птичьим гриппом

Минсельхоз России разработал поправки к действующим ветеринарным правилам по борьбе с высокопатогенным гриппом птиц. Одно из нововведений — включение понятия инфицированного объекта и проведение необходимых мероприятий по его предотвращению.

Согласно проекту, статус инфицированного объекта будут устанавливать оперативно, что позволит быстрее принимать меры по предотвращению распространения возбудителя ВГП. В Минсельхозе Московской области отметили, что также предлагается установить временной промежуток в 21 день после уничтожения последнего трупа дикой птицы при снятии эпизоотического очага.

Изменения вступят в силу 1 марта 2025 года и будут применяться до 1 сентября 2027 года.