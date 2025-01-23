Минсельхоз Подмосковья напомнил правила выгула собак в общественных местах

Зачастую владельцы собак берут их с собой в магазины, на прогулки в парки и другие места. Минсельхоз Московской области напомнил правила, которые необходимо соблюдать, находясь с питомцами в общественных местах.

Самое главное правило — собака должна быть на поводке и с намордником. Отпускать питомца с поводка можно только на предназначенных для этого площадках. Владельцев животных призывают не оставлять их без присмотра, чтобы не навредить прохожим или объектам благоустройства.

В ведомстве подчеркнули, прежде чем отправиться с домашним любимцем в магазин или кафе, нужно убедиться, что туда пускают с животными. Важно помнить, что выгуливать собак на территории образовательных учреждений запрещено.

За несоблюдение правил владельцев животных могут привлечь к административной ответственности. Со всеми правилами можно ознакомиться по ссылке.