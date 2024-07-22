Минсельхоз Подмосковья напомнил правила выгула домашних животных

Представители Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области напомнили о необходимости соблюдать правила выгула домашних животных. Так, один из обязательных аксессуаров для собаки — жетон на ошейнике с контактными данными владельца.

Владельцам питомцев напоминают, что если в холке собака выше 25 сантиметров — перед выходом на прогулку необходимо надевать намордник и поводок. Помимо этого, животных следует выгуливать в малолюдных местах или на специальных площадках.

«Ответственность за чистоту города также лежит на владельцах животных, поэтому перед выходом на прогулку необходимо взять с собой пакеты для уборки», — уточнили в ведомстве.

Напомним, что для безопасности животного его необходимо чипировать, если процедура не проводилась ранее.

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