Минсельхоз Подмосковья напомнил правила ввоза животных в ряд стран

Новые правила ввоза домашних животных в страны Европейского союза и ряд других государств вступили в силу с сентября. Теперь владельцы животных обязаны проходить тест на антитела к бешенству в аккредитованных лабораториях.

Пробу необходимо брать не ранее чем через 30 дней после вакцинации от бешенства и не позднее чем за три месяца до получения ветеринарного сертификата и выезда из России. Это исследование требуется для поездок в такие страны, как Объединенные Арабские Эмираты, Тайвань, Япония, Израиль, Турция и Южная Корея.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области сообщили, что владельцы животных могут сдать пробы на исследование, провести все необходимые процедуры для выезда и получить соответствующие документы в государственных ветеринарных станциях Подмосковья.

Информацию о адресах и часах работы этих станций можно найти на официальном сайте. Кроме того, специалисты готовы предоставить консультации и записать на прием по телефону единого колл-центра +7(495)668-01-25. Также сделать это можно через портал госуслуг.