Минсельхоз Подмосковья напомнил правила размещения торговых павильонов

Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Оганов провел прием граждан. Он рассмотрел всесторонние вопросы заявителей и напомнил правила размещения торговых павильонов.

Один из вопросов касался размещения торгового павильона на Москворецкой набережной в Коломне. Заявитель, ведущий личное подсобное хозяйство, ранее обращался в администрацию округа, но получил отказ, так как его деятельность не была зарегистрирована как ИП или самозанятость.

Ему рекомендовали оформить деятельность официально и затем снова обратиться в администрацию для размещения торгового объекта.

Также на встрече объяснили вопросы по реализации сопутствующих товаров в торговых павильонах и их процентному соотношению. Так, согласно правилам, 80% товаров в нестационарных объектах должны принадлежать к одной группе.

Напомним, информацию о графике встреч и другие интересующие вопросы можно найти в соответствующем разделе на официальном сайте Минсельхоза.