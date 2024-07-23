Минсельхоз Подмосковья напомнил правила проведения чек-апа для питомцев

Фото: Пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области рассказало, как часто нужно посещать ветеринаров и проводить чек-ап питомцам. Специалисты отмечают, что своевременные визиты помогают поддерживать физическое состояние животных в хорошей форме, а также быстро выявлять и устранять заболевания.

Владельцам питомцев рекомендуют проводить вакцинацию животных один раз в год, чтобы предотвратить развитие различных заболеваний. Регулярные профилактические осмотры следует проводить раз в три месяца.

Ветеринары просят уделять особое внимание подготовке животного к посещению ветеринара. Тренировка, транспортировка, расслабление и подготовка к визиту ветеринара — важные компоненты, которые помогут сделать процедуры более комфортными.

Напомним, семейные фермы могут получить гранты на развитие сельского хозяйства в Подмосковье. Прием заявок продлится до 8 августа, рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Telegram-канале.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

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