Минсельхоз Подмосковья напомнил правила продажи алкоголя

С февраля в Московской области представители Минсельхозпрода совместно с сотрудниками полиции и местных администраций проверили 729 торговых точек, где продается алкоголь. В результате инспекций выявили 267 нарушений действующих правил.

В 52 случаях зафиксировали продажу алкоголя после 23:00. Особое внимание уделили нарушениям продажи товара в запрещенных зонах. Таких случаев выявили 181 — 55 из них рядом с медицинскими учреждениями и 126 — рядом с учебными заведениями. Владельцам торговых точек направили 159 предостережений, после чего 56 магазинов прекратили продажу спиртного, а 14 закрылись.

Помимо этого, 14 предпринимателей продавали алкоголь без лицензии. Против них составили протоколы, в трех точках изъяли 44 бутылки, а в одном из этих случаев возбудили уголовное дело. В одной торговой точке выявили отсутствие подключения к системе «Честный знак».

В Минсельхозе Подмосковья напомнили, что за подобные нарушения штраф может составлять до 40 тысяч рублей для индивидуальных предпринимателей и до 300 тысяч — для юридических лиц.