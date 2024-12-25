Минсельхоз Подмосковья напомнил правила покупки алкогольной продукции

В преддверии Нового года министерство сельского хозяйства и продовольствия региона напомнило правила покупки алкогольной продукции. Ведомство призвало жителей и гостей Московской области приобретать товар только в проверенных законных местах.

Одно из ключевых правил — совершать покупки в официальных магазинах или специализированных бутиках, имеющих лицензию. Документ должен находиться в доступном месте для ознакомления потребителей.

Кроме того, оплачивать продукцию необходимо строго через кассу. На упаковке, за исключением слабоалкогольных напитков, должна быть федеральная или акцизная марки. Они содержат штрихкод с информацией, поэтому должны быть целыми без повреждений и легко читаемыми. Покупателям следует обратить внимание на название алкогольной продукции и объем — на марке они должны совпадать с названием на этикетке.

Напомним, проверить легальность продукции можно с помощью мобильного приложения «АнтиКонтрафакт Алко», отсканировав штрихкод на марке или QR-код на чеке после покупки.