Минсельхоз Подмосковья рассказал, каким собакам нужен намордник

Летом дети много времени проводят на дачах, во дворах и парках, поэтому особенно важно, чтобы прогулки с домашними питомцами были безопасными и комфортными для всех окружающих. Минсельхоз Подмосковья напомнил собаководам о действующих нормах содержания и выгула животных.

Глава ведомства Виталий Мосин подчеркнул, что питомец — это не только радость, но и большая ответственность владельца.

«Соблюдение простых правил помогает избежать конфликтных ситуаций, сохранить здоровье животных и обеспечить безопасность окружающих, особенно детей. Забота о питомце включает не только уход за ним, но и ответственное поведение в общественных местах», — отметил министр.

По региональным требованиям, за пределами квартиры или частного дома собаки любой породы и размера должны находиться на поводке. Для животных с высотой в холке более 25 сантиметров обязателен намордник в общественных местах. Владельцы также обязаны убирать за своими питомцами.

Свободный выгул без поводка и намордника разрешен только на специально оборудованных площадках для дрессировки и на территории частных владений. Запрещено водить собак на территории школ, детских садов и спортивных площадок, а также оставлять их без присмотра в общественных местах.

Сообщить о нарушениях можно в полицию.

Дополнительную информацию о содержании животных и ветеринарных услугах можно получить по телефонам контакт-центра: +7 (800) 550-65-22 или +7 (495) 668-01-25.